Головний сервісний центр МВС переходить на 6-денний робочий день — Finance.ua
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Головний сервісний центр МВС переходить на 6-денний робочий день

Вчора 14:16Особисті фінанси
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Головний сервісний центр МВС переходить на 6-денний робочий деньГоловний сервісний центр МВС переходить на 6-денний робочий день, ngp-ua.info
У Києві головний сервісний центр МВС змінює свій графік роботи.
Про це повідомляє пресслужба МВС України.
Як повідомляється, сервісний центр переходить на шестиденний робочий день. Також відомо про роботу ще двох центрів для обслуговування клієнтів.
Відтепер головний сервісний центр МВС у місті Києві працюватиме з понеділка по суботу. У неділю буде вихідний.
Також відомо, що відновлять свою роботу у столиці ще два сервісні центри:
  • № 8045 на вулиці Павла Усенка, 8;
  • № 8048 на вулиці Миколи Грінченка, 18.
У МВС наголошують на тому, що у кожному регіоні графік роботи свій. Здебільшого він безпосередньо пов’язаний з часом комендантської години. Тож, будь ласка, уточняйте інформацію про роботу перед тим як вирушати до одного з центрів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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