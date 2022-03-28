Головний сервісний центр МВС переходить на 6-денний робочий день — Finance.ua

Як повідомляється, сервісний центр переходить на шестиденний робочий день. Також відомо про роботу ще двох центрів для обслуговування клієнтів.
Відтепер головний сервісний центр МВС у місті Києві працюватиме з понеділка по суботу. У неділю буде вихідний.
Також відомо, що відновлять свою роботу у столиці ще два сервісні центри:
№ 8045 на вулиці Павла Усенка, 8;
№ 8048 на вулиці Миколи Грінченка, 18.
У МВС наголошують на тому, що у кожному регіоні графік роботи свій. Здебільшого він безпосередньо пов’язаний з часом комендантської години. Тож, будь ласка, уточняйте інформацію про роботу перед тим як вирушати до одного з центрів.