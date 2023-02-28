Голова Укрзалізниці Камишін подав у відставку — Finance.ua

Голова Укрзалізниці Камишін подав у відставку
Голова Укрзалізниці Олександр Камишін подає у відставку. Він очолить офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.
Про це Камишін повідомив у Telegram.
«369-й день війни. Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку. За спільним рішенням з віце-прем’єром Кубраковим очолю офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі», — написав Камишін.
«Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено. Залишається залізна команда. Тому впевнений, що в компанії і далі все буде добре», — додав він.
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