Голова Укрзалізниці Камишін подав у відставку — Finance.ua
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Голова Укрзалізниці Камишін подав у відставку

Казна та Політика
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Голова Укрзалізниці Камишін подав у відставку
Голова Укрзалізниці Камишін подав у відставку
Голова Укрзалізниці Олександр Камишін подає у відставку. Він очолить офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.
Про це Камишін повідомив у Telegram.
«369-й день війни. Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку. За спільним рішенням з віце-прем’єром Кубраковим очолю офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі», — написав Камишін.
«Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено. Залишається залізна команда. Тому впевнений, що в компанії і далі все буде добре», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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