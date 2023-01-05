Голова Резервного банку Індії заявив, що криптовалюти стануть причиною світової кризи — Finance.ua

Голова Резервного банку Індії заявив, що криптовалюти стануть причиною світової кризи Сьогодні 03:15 — Криптовалюта

Голова Резервного банку Індії поділився власною точкою зору щодо майбутнього криптовалют та їх впливу на фінансову систему всього світу. За словами Шактиканта Даса, якщо приватні цифрові активи регулюватимуться так, як цього вимагають провідні банківські установи США та ЄС, вони спричинять наступну фінансову кризу.

Як наголосив Дас, приватні токени, які не випускаються банком чи урядом, нічим не підкріплені і є інструментом для спекуляцій. «Приватні криптовалюти не мають жодної цінності та несуть ризики для фінансової стабільності світу. Я не маю жодного твердого аргументу про те, якому суспільному благу вони служать», — поділився власною точкою зору Шактиканта Дас.

За словами голови резервного банку, заборона криптовалют в Індії була б найкращим рішенням. «Торгівля криптовалютами на 100% спекулятивна діяльність, я вважаю, що її треба заборонити», — переконаний Шактиканта Дас.

Втім, фінансист позитивно ставиться до CBDC, тестування якого Резервний банк Індії запропонував розпочати ще у жовтні. Головною мотивацією для запуску CBDC представники банку назвали надійність та ліквідність при забезпеченні розрахунків, а також можливість впровадження у національну фінансову систему. Цифрова рупія дозволить знизити операційні витрати на управління готівкою в Індії.

Більшість індійців підтримують впровадження цифрової рупії, адже понад 115 мільйонів громадян вже володіють криптовалютами. Так ще наприкінці серпня криптовалютна біржа KuCoin опублікувала свій звіт про використання криптовалют в Індії. Результати показали, що 54% респондентів планують конвертувати більшу частину свого капіталу в криптовалюту, і це попри суворі правила оподаткування, встановлені індійським законодавством.

noworries За матеріалами:

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