Голова НБУ: Ситуація з обміном валют штучно створена, і ми знаємо, як її вирішити — Finance.ua

Голова НБУ: Ситуація з обміном валют штучно створена, і ми знаємо, як її вирішити Сьогодні 09:42 — Валюта

Голова НБУ: Ситуація з обміном валют штучно створена, і ми знаємо, як її вирішити

Голова Національного банку України Андрій Пишний нагадав обмінникам, які відмовляють людям в обміні валют через «старі» долари, про штрафи та можливість анулювання їхніх ліцензій.

Про це він заявив в коментарі «Ми-Україна».

«Штрафи зросли, і анулювання ліцензії ніхто не скасовував. Ми будемо на ці речі реагувати, адже вважаємо їх аморальними», — зазначив Пишний.

При цьому він висловив переконання, що нинішня ситуація з обміном валют є штучно створеною.

«Я особисто і вся команда Національного банку вважають, що абсолютно аморально і неприпустимо на сьогоднішній день спекулювати на такий речах, як синій долар, білий долар. Всі вони зелені. Усі долари від 1914 року є абсолютно законними, і їхня вартість повинна визначатися виключно обмінним курсом і номіналом, який там передбачений. Та проблема, з якою вся країна мала справу останні кілька тижнів створена штучно. Національним банк зараз працює в декількох напрямках. По-перше, ми глибоко аналізуємо ситуацію, для того щоб встановити реальні причини, які спровокували цю штучну ситуацію. Як вона була змодельована, ким, за участі кого», — зазначив Андрій Пишний.

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За його словами, НБУ вже затвердив низку рішень, що допоможуть вирішити цю ситуацію.

«Наразі ми розуміємо, що треба сконцентруватися на вирішенні цієї проблеми. І ми дійсно ухвалили низку рішень, які мають в принципі прибрати цю проблематику. Ми прибрали людський фактор як такий. Тепер касир у відділенні банку, в валютообмінному пункті не має права вам відмовити, якщо валюта, купюра, яку ви йому даєте, пройшла лічильник і пройшла детектор. Все, крапка. Я хочу, щоб почули це всі - і валютообмінники, і громадяни. Якщо вам раптом відмовляють, намагаючись пред’явити якийсь наказ, або пояснюючи щось, ви завжди можете оскаржити ці дії керівництву в цьому відділенні банку і обов’язково це зробіть», — наголосив голова НБУ.

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