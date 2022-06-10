Голова НАЗК: Перші у списку на конфіскацію активів — Медведчук, Мураєв та Шарій — Finance.ua
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Голова НАЗК: Перші у списку на конфіскацію активів — Медведчук, Мураєв та Шарій

Вчора 17:32Казна та Політика
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Нацагентство з питань запобігання корупції, яке у мирний час займається перевіркою декларацій держпосадовців, після 24 лютого стало однією з головних структур, яка займається санкціями. Наразі команда очільника НАЗК також займається пошуком активів росіян та українців, лояльних до путінського режиму, які Україна могла б конфіскувати.
Про це в інтерв’ю Forbes заявив очільник НАЗК Олександр Новіков.
Зараз у цьому списку 13 000 фізичних та 3000 юридичних осіб (перелік активів можна знайти на спеціально створеному порталі). Його перша редакція зʼявилася на столі у Новікова ще на початку березня.
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Однак, наприкінці травня, після того як Верховна Рада з другої спроби ухвалила законопроєкт № 7194, до перших лав цієї «черги» долучилися й українські бізнесмени та політики. У першому списку на потенційну конфіскацію з 22 фізосіб та компаній чільні місця займають Віктор Медведчук разом з найближчим оточенням, Євген Мураєв та Анатолій Шарій.
Щоправда, за словами Новікова, згідно з фінальною редакцією закону про конфіскацію, НАЗК поступилося Мін’юсту роллю основного органу, який відповідає за стягнення активів.
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«Конфіскація майна — другорядне завдання. Це важливий сигнал для наших міжнародних колег, однак першочергова мета — спонукати російських високопосадовців до масових звільнень, а олігархів — до припинення фінансування російської воєнної кампанії проти України», — зазначив Новіков.

Як росіяни намагаються обійти санкції

За матеріалами: lb.ua
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