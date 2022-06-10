Голова НАЗК: Перші у списку на конфіскацію активів — Медведчук, Мураєв та Шарій — Finance.ua

Нацагентство з питань запобігання корупції, яке у мирний час займається перевіркою декларацій держпосадовців, після 24 лютого стало однією з головних структур, яка займається санкціями. Наразі команда очільника НАЗК також займається пошуком активів росіян та українців, лояльних до путінського режиму, які Україна могла б конфіскувати.
Однак, наприкінці травня, після того як Верховна Рада з другої спроби ухвалила законопроєкт № 7194, до перших лав цієї «черги» долучилися й українські бізнесмени та політики. У першому списку на потенційну конфіскацію з 22 фізосіб та компаній чільні місця займають Віктор Медведчук разом з найближчим оточенням, Євген Мураєв та Анатолій Шарій.
Щоправда, за словами Новікова, згідно з фінальною редакцією закону про конфіскацію, НАЗК поступилося Мін’юсту роллю основного органу, який відповідає за стягнення активів.
«Конфіскація майна — другорядне завдання. Це важливий сигнал для наших міжнародних колег, однак першочергова мета — спонукати російських високопосадовців до масових звільнень, а олігархів — до припинення фінансування російської воєнної кампанії проти України», — зазначив Новіков.