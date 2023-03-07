Голова МЗС Австрії про роботу «Райффайзену» в росії: банк поки що діє розумно — Finance.ua

Голова МЗС Австрії про роботу «Райффайзену» в росії: банк поки що діє розумно Сьогодні 13:34 — Фондовий ринок

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг вважає, що банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) «діє розумно», коли продовжує працювати в росії, «вичікуючи, як розвиватиметься ситуація далі».

Про це голова австрійського МЗС заявив в інтерв’ю газеті Der Standard

«Життя не є чорно-білим. Я перебуваю в контакті з RBI, яка сама має в кінцевому підсумку прийняти рішення про те, як тут поводитися. На мій погляд, банк поки що діє розумно, вичікуючи, як розвиватиметься ситуація далі, поки розглядаються всі сценарії», — сказав Шалленберг.

У відповідь на те, що RBI є одним з небагатьох західних банків, які залишилися працювати в росії попри її війну проти України, міністр послався на дослідження одного з австрійських університетів, згідно з яким «лише менш як 10% міжнародних компаній пішли з російського ринку».

«Коли 90% усіх західних компаній все ще працюють, виокремлювати лише одну і показувати на неї пальцем, щоб зробити її прикладом, я не думаю, що це є правильним спрямуванням. У Європі лунають голоси, які хочуть повного розриву з росією. Ми повинні бути обережними у своїх бажаннях. росія нікуди не зникне, але залишиться найбільшим сусідом ЄС. Вдавати, що ви можете ізолювати країну економічно, як Північну Корею — це омана. Це просто неможливо», — сказав Шалленберг.

Як нагадує Der Standard, Raiffeisen Bank International є останньою західної фінансовою установою, поруч з італійським Unicredit, яка залишилася працювати в росії, попри її війну на знищення проти України. У 2022 році RBI отримала прибуток у розмірі 3,6 млрд євро. російська дочірня компанія з 3,2 млн клієнтів забезпечила 60% цього прибутку.

При цьому раніше Financial Times повідомила, що дочка RBI в росії відіграє велику роль з огляду на те, що вона є однією з небагатьох установ, яка залишається у системі SWIFT і може обробляти платежі. З посиланням на анонімного менеджера «Райффайзену» повідомлялося, що на австрійський банк припадає від 40 до 50% загального платіжного трафіку з росією.

Реагуючи на цю публікацію, в RBI повідомили, що російська дочка наразі обробляє близько 25% переказів в євро в росію і 30% платежів в системі SWIFT в доларах США та євро з рф.

Як повідомляв Укрінформ, Raiffeisen Bank International глибоко вкорінений у російську фінансову систему і є одним із двох іноземних банків у переліку «системно важливих кредитних установ» центробанку рф.

Раніше «Райффайзенбанк росія», який є частиною RBI і який залишився працювати в росії, запровадив кредитний мораторій для російських військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України.

У лютому також стало відомо, що RBI має намір купити дочку російського державного банку «Сбербанк» у Європі Sberbank Europe, який раніше заявив про свою ліквідацію.

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