Голова Мінфіну та керівник Netflix: росія ввела санкції ще проти 61 громадянина США — Finance.ua
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Голова Мінфіну та керівник Netflix: росія ввела санкції ще проти 61 громадянина США

Вчора 12:39Світ
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Голова Мінфіну та керівник Netflix: росія ввела санкції ще проти 61 громадянина СШАГолова Мінфіну та керівник Netflix: росія ввела санкції ще проти 61 громадянина США
російське МЗС «в порядку заходів у відповідь» оголосило про персональні санкції проти 61 громадянина США — колишніх і нинішніх топ-менеджерів великих компаній та чиновників.
Про це повідомляється на сайті зовнішньополітичного відомства.
Під санкції потрапили, зокрема, глава Мінфіну США Джанет Єллен, міністр енергетики Дженніфер Гренхольм, директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд та один із керівників Netflix Рід Хастінгс. Також до списку потрапили топ-менеджери компаній OneWeb, Delta Airlines, Universal Pictures, CBS, Moody’s, Nasdaq.
Голова Мінфіну та керівник Netflix: росія ввела санкції ще проти 61 громадянина США
Раніше США запровадили персональні санкції проти сотень громадян росії. Санкційний список було значно розширено після повномасштабного російського вторгнення в Україну. У списку — президент росії володимир путін і практично все вище керівництво країни.
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У свою чергу, російське МЗС 21 травня опублікувало перелік громадян США з 963 осіб, яким закрито в’їзд у росію на постійній основі. Вперше стоп-лист щодо американських громадян було опубліковано російським зовнішньополітичним відомством 15 березня. Тоді до нього увійшли 13 людей, починаючи з президента Джо Байдена. Тоді ж було оголошено, що список розширюватиметься.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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