Голова Мінфіну та керівник Netflix: росія ввела санкції ще проти 61 громадянина США — Finance.ua

Голова Мінфіну та керівник Netflix: росія ввела санкції ще проти 61 громадянина США

Вчора 12:39 — Світ

Голова Мінфіну та керівник Netflix: росія ввела санкції ще проти 61 громадянина США

російське МЗС «в порядку заходів у відповідь» оголосило про персональні санкції проти 61 громадянина США — колишніх і нинішніх топ-менеджерів великих компаній та чиновників.

Про це повідомляється на сайті зовнішньополітичного відомства.

Під санкції потрапили, зокрема, глава Мінфіну США Джанет Єллен, міністр енергетики Дженніфер Гренхольм, директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд та один із керівників Netflix Рід Хастінгс. Також до списку потрапили топ-менеджери компаній OneWeb, Delta Airlines, Universal Pictures, CBS, Moody’s, Nasdaq.

Раніше США запровадили персональні санкції проти сотень громадян росії. Санкційний список було значно розширено після повномасштабного російського вторгнення в Україну. У списку — президент росії володимир путін і практично все вище керівництво країни.

Читайте також В ОП розповіли, які обмеження можуть бути у сьомому пакеті санкцій проти рф

У свою чергу, російське МЗС 21 травня опублікувало перелік громадян США з 963 осіб, яким закрито в’їзд у росію на постійній основі. Вперше стоп-лист щодо американських громадян було опубліковано російським зовнішньополітичним відомством 15 березня. Тоді до нього увійшли 13 людей, починаючи з президента Джо Байдена. Тоді ж було оголошено, що список розширюватиметься.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.