Голова Львівської ОВА закликав жителів регіону не використовувати потужні електроприлади в пікові години — Finance.ua

Голова Львівської ОВА закликав жителів регіону не використовувати потужні електроприлади в пікові години Вчора 13:34 — Енергетика

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у неділю закликав жителів Львівщини не використовувати потужні електроприлади в пікові години для запобігання перевантаженню енергосистеми в області.

«Фахівці „Львівобленерго“, „Укренерго“ та ДСНС зробили надможливе, щоб Львівщина отримувала електроенергію — в обхід чотирьох підстанцій, які через ракетні удари зруйновані. Нагадаю, у понеділок та вівторок ворог залишив без струму 1,5 млн жителів нашої області. Зважаючи на те, що заживили область за тимчасовою схемою, щоб електроенергія не зникала, необхідно, щоб рівень споживання в енергосистемі не зашкалював», — написав Козицький у телеграм-каналі.

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Він закликав жителів регіону не користуватися електроприладами з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. «Це ті проміжки часу, коли на нашу енергосистему йде найбільше навантаження», — пояснив голова ОВА.

Козицький наголосив, що обігрівачами, пральними машинами, бойлерами, посудомийками, прасками та іншими електроприладами з великою енергозатратністю найкраще користуватися вночі, оскільки це дасть змогу зробити громадянам усе необхідне і не впливатиме на перевантаження системи.

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«Пам’ятайте: кожен прилад, який ви свідомо вимкнете, — це величезна допомога нашим енергетикам, які 24/7 працюють над тим, щоб усі були з електрикою. Навіть зарядне, яке ви не залишили в розетці, вже суттєва допомога», — зазначив він.

Голова ОВА також нагадав, що до переліку найбільш енергозатратних приладів входять: електрообігрівач, бойлер, електроплита, мікрохвильова піч, пральна машина, електрична духова шафа, електрочайник, кавоварка, праска, посудомийна машина, кондиціонер, зарядні пристрої, пилосос, комп’ютер, телевізор.

«Якщо маєте нагальну потребу, вмикайте їх з 23:00 до 8:00. В інший час, будь ласка, утримайтеся», — наголосив Козицький.

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