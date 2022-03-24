Голова Центробанку рф подавала у відставку, але путін не дозволив їй піти — Finance.ua

Голова Центробанку рф подавала у відставку, але путін не дозволив їй піти

Вчора 11:45 — Світ

Ельвіра Набіулліна, profile.ru

Голова Центробанку рф Ельвіра Набіулліна після вторгнення росії в Україну подала у відставку з посади, але президент росії володимир путін не дозволив їй піти.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на чотирьох поінформованих співрозмовників.

Після цього путін представив її кандидатуру на новий п’ятирічний термін головування в ЦБ рф.

Набіулліна очолює російський регулятор уже 9 років, і у свій вимушений термін залишиться головувати у зруйнованій санкціями російській економіці після вторгнення країни в Україну.

Співрозмовники Bloomberg розповіли, що відставка зараз буде розцінена як зрада з боку путіна, з яким вона тісно співпрацювала майже два десятиліття.

Набіулліна не коментувала публічно своє повторне призначення і не відповіла на запит Bloomberg щодо коментаря. Пресслужба ЦБ та кремля теж не відповіли на запити про коментарі.

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