Голова Центробанку рф подавала у відставку, але путін не дозволив їй піти — Finance.ua
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укр
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Голова Центробанку рф подавала у відставку, але путін не дозволив їй піти

Вчора 11:45Світ
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Ельвіра НабіуллінаЕльвіра Набіулліна, profile.ru
Голова Центробанку рф Ельвіра Набіулліна після вторгнення росії в Україну подала у відставку з посади, але президент росії володимир путін не дозволив їй піти.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на чотирьох поінформованих співрозмовників.
Після цього путін представив її кандидатуру на новий п’ятирічний термін головування в ЦБ рф.
Набіулліна очолює російський регулятор уже 9 років, і у свій вимушений термін залишиться головувати у зруйнованій санкціями російській економіці після вторгнення країни в Україну.
Співрозмовники Bloomberg розповіли, що відставка зараз буде розцінена як зрада з боку путіна, з яким вона тісно співпрацювала майже два десятиліття.
Набіулліна не коментувала публічно своє повторне призначення і не відповіла на запит Bloomberg щодо коментаря. Пресслужба ЦБ та кремля теж не відповіли на запити про коментарі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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