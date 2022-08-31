Голоду в Україні не буде, – експерт про ситуацію восени — Finance.ua

Голоду в Україні не буде, – експерт про ситуацію восени Вчора 21:33

За прогнозами, попри війну, Україна в цьому році збере близько 60 мільйонів тонн зернових і олійних. Цього продовольства вистачить усім українцям, прогнозує експерт.

Як розповів 24 каналу економічний експерт Олег Пендзин, минулого року в Україні аграрії зібрали 100 мільйонів тонн. Отже, враховуючи цьогорічні дані, матимемо врожаю (мінус) 40%.

Для того, щоб повністю прогодуватись, нам необхідно близько 20 мільйонів тонн зернових на рік. Все останнє — експортний потенціал. Якщо врахувати, що Україна не експортувала 17 мільйонів тонн минулорічного врожаю, то матимемо загалом експортний потенціал близько 45 мільйонів тонн. Тобто, ми повністю забезпечимо себе продовольством і ще матимемо що вивозити.

Які проблеми будуть в аграріїв

Проблема полягає тільки в одному: внутрішні ціни в Україні набагато нижчі, ніж ціни зовнішні. Сьогодні фермер вимушений продавати зерно цьогорічного врожаю за цінами практично на рівні собівартості. І якщо зараз не дати можливість заробити фермеру, він не зможе посіяти озимі восени. Бо не буде за що.

Тому зараз, зокрема, уряд шукає можливість виділити кошти, щоб перекрити відсоткові ставки по кредитах для аграріїв.

Динаміка цін залежатиме від багатьох факторів. Зокрема, від світових цін на нафтопродукти, обмінного курсу гривні, обсягу і вартості міжнародної фінансової допомоги.

Олег Пендзин прогнозує, що ситуація з цінами буде стабільною. Відтак, овочі дешевшатимуть до кінця вересня. Потім піде достатньо стрімкий ріст цін на них. Хліб буде дорожчати, оскільки внутрішні ціни на зерно наближатимуться до світових. Автоматично будуть трохи дорожчати м’ясні й молочні продукти.

Від нинішнього рівня ціни виростуть ще на 8-9% до кінця року. Загальний ріст цін на продукти порівняно з минулорічним рівнем сягатиме 35-38%.

На сьогоднішній момент Україна для того, щоб вести війну, має покладатися на допомогу іноземних партнерів. Сама вона не може фінансувати ведення війни та одночасне виконання внутрішніх соціальних зобов’язань. Тому, безперечно, від розміру, умов, термінів зовнішньої допомоги, а також перебігу і результатів війни значною мірою залежатиме внутрішньоекономічна ситуація загалом і цінова динаміка зокрема.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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