Годинник останнього китайського імператора пішов з молотка за $5,1 мільйона — Finance.ua

Годинник останнього китайського імператора пішов з молотка за $5,1 мільйона Сьогодні 18:00 — Світ

Годинник останнього китайського імператора пішов з молотка за $5,1 мільйона

Годинник Patek Philippe, який носив останній імператор китайської династії Цін, продали за 5,1 млн американських доларів у вівторок на аукціоні в Гонконзі.

Про це повідомляє Bloomberg

Пуї, останній імператор династії Цін, передав годинник своєму перекладачеві Георгію Перм’якову, який був компаньйоном Пуї, коли той був ув’язнений у Радянському Союзі між 1945 і 1950 роками. По цей день невідомо, коли і як сам Пуї отримав цей годинник, який був виготовлений у 1937-му році.

Спочатку Phillips оцінював годинник у понад 3 мільйони доларів, хоча минулі аукціони предметів із походженням часто перевищували оцінки.

Зазначається, що найдорожчим годинником з коли-небудь проданих на аукціоні став Patek Philippe «Grandmaster Chime», у якого ніколи не було власника.

У 2019 році він був проданий за 31 мільйон доларів США.

Династія Цін — маньчжурська імператорська династія, що керувала Китаєм у 1636−1912 після ліквідації династії Мін.

Укрінформ За матеріалами:

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