Хмельницький протезний завод продано за 32 млн грн — Finance.ua

Хмельницький протезний завод продано за 32 млн грн
Фонд держмайна провів аукціон з продажу Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Остаточна ціна підприємства 32 млн грн.
Про це пише Prozorro. Продажі
Новий власник отримає основний корпус підприємства, площею 2556,7 кв. м, господарчій корпус, площею 343,1 кв.м. та гараж, площадью 131 кв.м. У гаражі - 6 автомобілей.
Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство може виробляти приблизно 300 різновидів протезів за сучасними європейськими технологіями та має власний стаціонар. Однак 2022 рік підприємство завершило зі збитком у 500 тис. грн, а за перші пів року 2023-го — отримало прибуток всього у 36 тис. грн. Крім прибутку, підприємство втрачає і кваліфікованих спеціалістів — приватні компанії переманюють персонал вищими зарплатами.
Після купівлі новий власник заводу зобов’язаний продовжувати виробляти протези протягом 10 років та погасити борги підприємства перед бюджетом і з виплати заробітної плати.
Переможцем тендеру став ТОВ «ТАНДЕМ ТРЕЙДІНГ» з Хмельницького. За даними Youcontrol, компанія існує більше 5 років. Власниками компанії є Сергій Кондратюк та Іріна Тимчук.
Нагадаємо, «Прозорро.Продажі» оприлюднило 15 об'єктів великої приватизації з ОПЗ, «Центренерго» та ОГХК. Контрольні пакети акцій «Одеський припортовий завод», «Центренерго», «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», «Українські енергетичні машини», «Електроважмаш», «Сумихімпром» увійшли до 15 об'єктів великої приватизації, які представлені в системі «Прозорро.Продажі».
Згідно з інформацією на сайті, серед них також держпакети акцій «Дніпровського електровозобудівного заводу», НАК «Украгролізинг», «Індар», «Оріана» і «Азовмаш», 51% частка «Запорізького титано-магнієвого комбінату» та цілісні майнові комплекси «Вугільної компанії «Краснолиманська», «Уманського лікеро-горілчаного заводу» і «Заводу алюмінієвої фольги». Зазначається, що організатором виступає Фонд держмайна (ФДМ) України, проте терміни продажу відсутні.
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