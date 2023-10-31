Хмельницький протезний завод продано за 32 млн грн — Finance.ua

Хмельницький протезний завод продано за 32 млн грн Сьогодні 17:21 — Фондовий ринок

Фонд держмайна провів аукціон з продажу Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Остаточна ціна підприємства 32 млн грн.

Новий власник отримає основний корпус підприємства, площею 2556,7 кв. м, господарчій корпус, площею 343,1 кв.м. та гараж, площадью 131 кв.м. У гаражі - 6 автомобілей.

Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство може виробляти приблизно 300 різновидів протезів за сучасними європейськими технологіями та має власний стаціонар. Однак 2022 рік підприємство завершило зі збитком у 500 тис. грн, а за перші пів року 2023-го — отримало прибуток всього у 36 тис. грн. Крім прибутку, підприємство втрачає і кваліфікованих спеціалістів — приватні компанії переманюють персонал вищими зарплатами.

Після купівлі новий власник заводу зобов’язаний продовжувати виробляти протези протягом 10 років та погасити борги підприємства перед бюджетом і з виплати заробітної плати.

Переможцем тендеру став ТОВ «ТАНДЕМ ТРЕЙДІНГ» з Хмельницького. За даними Youcontrol , компанія існує більше 5 років. Власниками компанії є Сергій Кондратюк та Іріна Тимчук.

Нагадаємо, «Прозорро.Продажі» оприлюднило 15 об'єктів великої приватизації з ОПЗ, «Центренерго» та ОГХК. Контрольні пакети акцій «Одеський припортовий завод», «Центренерго», «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», «Українські енергетичні машини», «Електроважмаш», «Сумихімпром» увійшли до 15 об'єктів великої приватизації, які представлені в системі «Прозорро.Продажі».

Згідно з інформацією на сайті, серед них також держпакети акцій «Дніпровського електровозобудівного заводу», НАК «Украгролізинг», «Індар», «Оріана» і «Азовмаш», 51% частка «Запорізького титано-магнієвого комбінату» та цілісні майнові комплекси «Вугільної компанії «Краснолиманська», «Уманського лікеро-горілчаного заводу» і «Заводу алюмінієвої фольги». Зазначається, що організатором виступає Фонд держмайна (ФДМ) України, проте терміни продажу відсутні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.