Глави найбільших банків дали прогноз ризиків для світової економіки — Finance.ua

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Глави найбільших банків дали прогноз ризиків для світової економіки

Світ
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Глави найбільших банків дали прогноз ризиків для світової економіки
Глави найбільших банків дали прогноз ризиків для світової економіки
Центральні банки візьмуть інфляцію під контроль, але в короткостроковій перспективі буде турбулентність через посилення грошово-кредитної політики та геополітичних ризиків, заявили глави найбільших банків на саміті у Гонконгу.
Про це повідомляє Reuters.
Генеральний директор Morgan Stanley Джеймс Горман сказав, що його інтуїція нагадує, що центральним банкам вдасться стримати зростання цін, але інвесторам потрібно буде звикнути до вищої інфляції — близько 4% проти 1-2% до «цієї кризи».
«Це болісний, але не несподіваний перехід», — сказав Горман на Інвестиційному саміті світових фінансових лідерів.
Це був найбільший корпоративний захід Гонконгу з того часу, як у 2020 році він закрив свої кордони та ввів обмеження для боротьби з COVID-19.
Великі центральні банки зробили один із найагресивніших раундів підвищення ставок за останні десятиліття у спробі приборкати розпечену інфляцію, ризикуючи спадом у світовій економіці.
Інфляція та «дуже швидке» посилення грошово-кредитної політики після більш ніж десяти років відносно м’якої політики роблять світ більш нестабільним та невизначеним, сказав генеральний директор Девід Соломон.
«Це дозволяє дуже швидко посилити ризики, пов’язані з кредитним плечем у системі», — сказав він, вказуючи на ситуацію у Великій Британії, де міні-бюджет колишнього британського прем’єр-міністра Ліз Трасс спровокував різкий спад цінних паперів та кризу ліквідності у пенсійних фондах у вересні та на початку жовтня.
За словами Соломона, якщо центральні банки знайдуть спосіб осмислено та збалансовано приборкати інфляцію, це «підвищить шанси на м’яку посадку» для їхньої економіки.
Банкіри також занепокоєні через геополітичні ризики. Вони зростають у міру ескалації російсько-української війни та посилення напруженості у відносинах між Китаєм та Сполученими Штатами.
Майкл Че, фінансовий директор Blackstone, підкреслив «зростаючу напруженість у всьому світі» та загрозу, яку вони становлять для стабільності.
Грошово-кредитна та геополітична невизначеність відсунула інвесторів на другий план, сказав голова UBS Group Колм Келлехер, вказавши на «рекордний рівень готівки» на глобальних рахунках управління капіталом як свідчення того, що люди тримають свої гроші.
«Клієнти явно пішли убік, оскільки за останні дев’ять місяців у вас була досить жахлива прибутковість за акціями, інструментами з фіксованим доходом та товарами, за винятком окремих», — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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