Глава Євроради виступив за припинення членства росії в Радбезі ООН — Finance.ua

Глава Євроради виступив за припинення членства росії в Радбезі ООН Сьогодні 14:58

Необхідно встановити механізм щодо припинення членства росії у Раді безпеки ООН. Оскільки вона зухвало порушує міжнародне право.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Європейської ради Шарля Мішеля в інтерв’ю телеканалу RTVi.

«Думаю, що в міжнародному праві є вада, якщо постійний член радбезу ООН, у цьому випадку росія, зухвало порушує міжнародне право. На мій погляд, слід було б встановити механізм припинення членства: я не говорю про повне виключення росії, але як мінімум про припинення членства росії в Раді безпеки», — сказав Мішель.

Втім, за його словами, наразі це нібито «неможливо», оскільки «приведе в глухий кут сам концепт безпеки ООН».

«Ми добре бачили, що до початку бойових дій в Україні (війни — ред.) концепт безпеки ООН вже сильно барахлив і мав чимало труднощів у функціонуванні під час вирішення великих міжнародних проблем. Отже, я серед тих, хто вважає, що рано чи пізно реформа функціонування ООН буде обов’язковою», — прогнозує Мішель.

Нагадаємо, ще в лютому, на початку повномасштабного вторгнення росія наклала вето на резолюцію ООН з вимогою припинити війну проти України.

Додамо, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що російська федерація окупувала місце у Раді безпеки ООН, але «ніхто у світі вже не хоче чути її брехню».

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