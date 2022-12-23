Глава Євроради виступив за припинення членства росії в Радбезі ООН — Finance.ua
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Глава Євроради виступив за припинення членства росії в Радбезі ООН

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Необхідно встановити механізм щодо припинення членства росії у Раді безпеки ООН. Оскільки вона зухвало порушує міжнародне право.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Європейської ради Шарля Мішеля в інтерв’ю телеканалу RTVi.
«Думаю, що в міжнародному праві є вада, якщо постійний член радбезу ООН, у цьому випадку росія, зухвало порушує міжнародне право. На мій погляд, слід було б встановити механізм припинення членства: я не говорю про повне виключення росії, але як мінімум про припинення членства росії в Раді безпеки», — сказав Мішель.
Втім, за його словами, наразі це нібито «неможливо», оскільки «приведе в глухий кут сам концепт безпеки ООН».
«Ми добре бачили, що до початку бойових дій в Україні (війни — ред.) концепт безпеки ООН вже сильно барахлив і мав чимало труднощів у функціонуванні під час вирішення великих міжнародних проблем. Отже, я серед тих, хто вважає, що рано чи пізно реформа функціонування ООН буде обов’язковою», — прогнозує Мішель.
Нагадаємо, ще в лютому, на початку повномасштабного вторгнення росія наклала вето на резолюцію ООН з вимогою припинити війну проти України.
Додамо, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що російська федерація окупувала місце у Раді безпеки ООН, але «ніхто у світі вже не хоче чути її брехню».
За матеріалами:
РБК-Україна
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