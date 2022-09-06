Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні — Finance.ua

Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні Вчора 10:30 — Казна та Політика

Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що цього тижня Брюссель запропонує Україні додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Про це вона повідомила у Twitter

«Ситуація в Україні все ще потребує нашої постійної підтримки. На додаток до 10 мільярдів євро, які ми надали на цей час, ми запропонуємо додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги цього тижня», — сказано в повідомленні.

5 вересня Урсула фон дер Ляйєн провела зустріч у Брюсселі із прем’єром України Денисом Шмигалем.

За підсумками зустрічі Шмигаль повідомив, що з 1 жовтня Україна отримає «митний безвіз» із ЄС.

Він подякував главі Єврокомісії за постійну залученість до питань допомоги Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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