Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні — Finance.ua
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Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні

Казна та Політика
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Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні
Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що цього тижня Брюссель запропонує Україні додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги.
Про це вона повідомила у Twitter.
«Ситуація в Україні все ще потребує нашої постійної підтримки. На додаток до 10 мільярдів євро, які ми надали на цей час, ми запропонуємо додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги цього тижня», — сказано в повідомленні.
5 вересня Урсула фон дер Ляйєн провела зустріч у Брюсселі із прем’єром України Денисом Шмигалем.
За підсумками зустрічі Шмигаль повідомив, що з 1 жовтня Україна отримає «митний безвіз» із ЄС.
Він подякував главі Єврокомісії за постійну залученість до питань допомоги Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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