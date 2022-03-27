Глава Total прогнозує подальше зростання цін на газ у Європі — Finance.ua

Глава Total прогнозує подальше зростання цін на газ у Європі

Вчора 11:19 — Енергетика

Генеральний директор Totalenergies Патрік Пуянне заявив, що ціни на газ у Європі продовжуватимуть зростати. Зростання триватиме доти, доки не буде ухвалено рішення про те, що Європа використовуватиме це паливо в довгостроковій перспективі, що залучить інвестиції.

Про це повідомляє Reuters

Ціни на енергоносії зросли після того, як 24 лютого росія, великий експортер палива, вторглася в Україну, що викликало західні санкції та побоювання з приводу перебоїв із постачанням.

«Для мене цілком зрозуміло, що ціна на газ у Європі завтра буде вищою, ніж учора», — заявив Пуянне на щорічному форумі в Досі в Катарі.

Європейські політики працюють над поетапною відмовою від використання викопного палива для досягнення кліматичних цілей, але Пуянне сказав, що спосіб контролювати зростання цін — це визнати необхідність того, щоб газ був частиною енергетичного балансу найближчими роками.

«Чи приймаємо ми газ як перехідне паливо і що він нам потрібен на найближчі 20-25 років, і тоді прийдуть інвестори?» — він сказав.

Він додав, що Європа, яка на 30-40% залежить від російського газу, неминуче шукатиме інших постачальників, що вимагатиме дорогих інвестицій в інфраструктуру, таку як термінали скрапленого природного газу (СПГ).

Totalenergies входить до числа компаній, які заявили, що не робитимуть жодних нових інвестицій у рф. Компанія шукає варіанти для своїх наявних російських активів.

Ціни на газ протягом тижня ще більше зросли після того, як президент росії володимир путін заявив, що рф добиватиметься оплати в рублях за газ, що продається «недружнім» країнам, що посилило побоювання, що поставки можуть бути порушені.

«Я думаю, що це просто реакція, але я не думаю, що це змінить те, як ми працюємо у довгостроковій перспективі і будемо в майбутньому», — заявив Саад аль-Каабі, голова та міністр Qatarenergy.

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