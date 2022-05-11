Глава МЗС Угорщини назвав умову, за якої вони підтримають нафтове ембарго проти росії — Finance.ua
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Глава МЗС Угорщини назвав умову, за якої вони підтримають нафтове ембарго проти росії

Вчора 16:39
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Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт готовий підтримати нафтове ембарго проти рф, якщо воно стосуватиметься тільки морської нафти.
Про це повідомляє Hirado.hu.
За словами Сіярто, Європейська комісія не має пропозицій протистояти негативним наслідкам можливого російського нафтового ембарго, тому уряд займе позицію, що трубопровідна нафта має бути винятком із цієї заборони.
Сіярто попередив, що набуття чинності пропозицією Брюсселя в її нинішньому вигляді завдасть величезної шкоди Угорщині, оскільки повністю зруйнує енергетичну безпеку країни. Він наголосив, що ембарго призведе до подорожчання палива приблизно на 55-60 відсотків, що також відобразиться на ціні всієї іншої продукції.
«Ми дали зрозуміти Європейській комісії, що ми можемо проголосувати за цю пропозицію, лише якщо Брюссель також запропонує розв’язання проблеми, створеної Брюсселем» — зазначив угорський дипломат.
За його словами, потрібна програма модернізації структури енергопостачання Угорщини на мільярди євро. За версією Сіярто, під час переговорів стало очевидним, що у Брюсселя немає точних рішень у цьому питанні.
Таким чином, уряд Угорщини повертається до позиції, що введення нафтового ембарго проти росії було б реалістичним лише в тому випадку, якби воно стосувалося тільки морських транспортних шляхів, а трубопровідний транзит був би повністю звільнений, підкреслив Сіярто.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: УНІАН
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