Глава МЗС Франції підтвердив виділення Україні фінансової допомоги у 300 млн євро — Finance.ua

Глава МЗС Франції підтвердив виділення Україні фінансової допомоги у 300 млн євро

Вчора 17:49 — Казна та Політика

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан провів у четвер телефонну розмову зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою та повідомив його про готовність Парижа виділити Києву 300 млн євро фінансової допомоги.

«Міністр підтвердив виділення найближчими днями пакета фінансової допомоги в 300 млн євро відповідно до зобов’язання президента республіки (Еммануеля Макрона), наданого президенту (Володимиру) Зеленському», — йдеться в повідомленні французького МЗС.

У документі наголошується, що Ле Дріан та Кулеба докладно обговорили підтримку, яку Україні надає Франція спільно з її партнерами в контексті воєнної агресії рф проти України.

Глава МЗС Франції запевнив свого співрозмовника в тому, що французька сторона продовжить свої зусилля на рівні Євросоюзу щодо посилення санкційного тиску на росію.

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