Глава Мінфіну США закликає прискорити та збільшити економічну допомогу Україні — Finance.ua

Глава Мінфіну США закликає прискорити та збільшити економічну допомогу Україні Вчора 10:14 — Казна та Політика

Глава Мінфіну США закликає прискорити та збільшити економічну допомогу Україні, www.dw.com

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликає партнерів «прискорити та збільшити масштаби економічної допомоги Україні». Як повідомив представник Мінфіну, про це вона говоритиме на зустрічі з колегами щодо G7 та G20 цього тижня.

Про це повідомляє Reuters

Єллен зустрінеться з колегами з «Великої сімки» багатих країн у середу та «Великої двадцятки» найбільших економік, до якої входить росія, у четвер під час щорічних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Вона також зустрінеться з міністром фінансів України Сергієм Марченком у вівторок і візьме участь у міністерському круглому столі про підтримку України, який буде організовано Світовим банком у середу.

За словами представника Мінфіну, Єллен не планує йти, коли російські офіційні особи виступатимуть на зборах офіційних осіб «Великої двадцятки», як вона та інші західні офіційні особи робили це під час весняних зустрічей МВФ та Світового банку.

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Натомість вони «залишаться і спростовуватимуть все, що говорять росіяни, як до того, як вони скажуть, так і після того, як вони скажуть», — сказав чиновник, розкритикувавши «вопиючі методи», які використовуються росією у війні.

Єллен продовжить спроби структурувати стелю цін на російську нафту, хоча поки що неясно, коли саме буде встановлено конкретний рівень.

За словами офіційних осіб, заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо також скликає зустріч із американськими партнерами, щоб вивчити, як західні санкції погіршили російські військові ланцюжки поставок, та обговорити подальші кроки.

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