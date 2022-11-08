Глава Mastercard впевнений, що біткоїном користуватиметься більшість населення — Finance.ua

Глава Mastercard впевнений, що біткоїном користуватиметься більшість населення Вчора 23:12 — Фінтех і Картки

Глава Mastercard впевнений, що біткоїном користуватиметься більшість населення

Генеральний директор фінансового гіганта Mastercard Майкл Мібах вважає, що знадобиться більше часу, ніж очікувалося, щоб криптовалюта стала звичним платіжним засобом для суспільства. На думку топменеджера, цьому має передувати однозначне розуміння регуляторних правил для операцій з цифровими активами.

У нещодавньому інтерв’ю Мібах підкреслив, що все більше інвесторів хочуть заглибитися у ринок криптовалют.

Мібах прогнозує, що у майбутньому більшість споживачів у всьому світі використовуватимуть Bitcoin у ​​своїх щоденних розрахунках. Щоправда, на думку гендиректора Mastercard, це відбудеться ще нескоро.

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«Я вважаю, що попереду довгий шлях, перш ніж криптовалюта стане мейнстримом», — заявив Мібах.

На думку експерта, відсутність комплексних правил поведінки у криптовалютній галузі — одна з найвагоміших причин, чому впровадження цифрових активів у повсякденне життя людей настільки сповільнене. Мібах впевнений, що багато людей просто не знають, як увійти в криптовалютний простір і як захистити свої цифрові заощадження.

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