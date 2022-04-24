Глава Держтуризму закликає заборонити українським туроператорам діяльність у рф і білорусі — Finance.ua

Глава Держтуризму закликає заборонити українським туроператорам діяльність у рф і білорусі

Вчора 11:03

Глава Державного агентства розвитку туризму (ГАРТ) Мар’яна Олеськів виступає за законодавчу заборону українським туроператорам провадити діяльність у рф і білорусі.

«Наразі ДАРТ разом із компетентними органами складає список туроператорів, які співпрацюють із росіянами або мають кінцевих бенефіціарів у країні-агресорі. Готуємо низку пропозицій щодо санкцій, які застосовуватимуться до таких гравців туристичного ринку», — сказала Олеськів.

Вона зазначила, що з морального погляду для українців узагалі неприйнятно після цієї війни вести будь-який бізнес із рф. «Ми маємо законодавчо врегулювати заборону українським туроператорам провадити діяльність у росії та білорусі», — наголосила глава Держтуризму.

Коментуючи такі законодавчі обмеження у сфері туризму, Олеськів заявила, що не знає, скільки має минути часу та вирости поколінь, щоб українці могли говорити про співпрацю з росіянами.

«Щодо білорусі, яка начебто з нами не воює, але з її території обстрілюють наші міста та села, — доки там не відбудеться зміна влади, про жодну співпрацю мови не може бути», — додала вона.

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