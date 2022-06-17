Гібриди, електромобілі та кросовер: Ferrari наповнить ринок новими моделями — Finance.ua
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Гібриди, електромобілі та кросовер: Ferrari наповнить ринок новими моделями

Вчора 04:51Технології&Авто
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Ferrari анонсували нову стратегію розвитку. До 2026 року італійська компанія представить одразу 15 нових моделей, причому деякі з них стануть для Ferrari революційними. Про це пише сайт Motor1.
Уже перша модель у новому сімействі стане сенсацією — йдеться про кросовер Ferrari Purosangue, який презентують у вересні. Представники італійського бренду офіційно підтвердили, що його оснастять атмосферним V12. На модель покладаються великі надії: очікується, що на Purosangue припадатиме щонайменше 20% усіх продажів Ferrari.
Гібриди, електромобілі та кросовер: Ferrari наповнить ринок новими моделями
Ще однією важливою моделлю стане флагманський гіперкар Ferrari. Надпотужна гібридна модель прийде на зміну LaFerrari та за прикладом попередника отримає гібридну установку. Купе мають показати до 2025 року, й воно стане найшвидшим в історії марки. А його спеціальна версія змагатиметься у гонці «24 години Ле-Мана».
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А в 2025 році з’явиться і перший електромобіль Ferrari. Це буде повністю самостійна технологія інженерів італійської марки.
До речі, для виробництва електрокарів і гібридів на підприємстві в Маранелло вже починають будувати окрему збірну лінію. Відповідно до стратегії Ferrari, до 2026 року 40% випущених авто будуть бензиновими, 55% — гібридними, а 5% — електричними.
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За матеріалами: Фокус
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