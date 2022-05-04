Гетманцев розповів, який ефект очікується від підвищення військового збору — Finance.ua

Гетманцев розповів, який ефект очікується від підвищення військового збору

Вчора 15:31 — Казна та Політика

Гетманцев розповів, який ефект очікується від підвищення військового збору

Потреби армії під час війни — це абсолютний пріоритет. Саме тому в Україні вирішили підвищити ставку військового збору.

Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів головний парламентський фінансист, очільник Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Відбувається консолідація всіх наявних резервів. Це один з них. Ефект — приблизно мільярд доларів на рік», — пояснив Гетманцев.

Також Данило Гетманцев розповів, що рішення скасувати мито на ввезені в Україну автівки виявилося неоднозначним і навіть неприємним з точки зору міжнародної політики України.

«Виходить шокуюча для наших партнерів річ: з одного боку, ми просимо у всього світу гроші на війну, а з іншого — витрачаємо свої власні на кілометрові черги автівок біля кордону», — зазначив народний депутат.

Нагадаємо, нардепка від «Батьківщини» Альона Шкрум заявила , що масове ввезення дорогих автомобілів під нульове розмитнення — це міф. Насправді, зазначила депутатка, за час дії цієї норми до України завезли тільки 40 автомобілів, ціна яких перевищувала 2 млн грн.

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