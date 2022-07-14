Гетманцев розповів, як працюватиме механізм із запобігання подвійному оподаткуванню українців за кордоном — Finance.ua

Гетманцев розповів, як працюватиме механізм із запобігання подвійному оподаткуванню українців за кордоном Вчора 21:02 — Казна та Політика

Гетманцев розповів, як працюватиме механізм із запобігання подвійному оподаткуванню українців за кордоном

Питання щодо неприпустимості подвійного оподаткування українців за кордоном вирішується Міністерством фінансів спільно з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Результат спільної роботи поширюватиметься не лише на країни-члени Європейського Союзу, а й на всі країни-члени ОЕСР, куди прибули українці внаслідок російської агресії.

Про це у коментарі UBR.ua повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Насправді цим займається Міністерство фінансів. Насамперед як орган, який уповноважений і до компетенції якого належить надання пропозицій щодо врегулювання цього питання. Наскільки я знаю, Міністерство фінансів займається цим уже два місяці та залучило до цього ОЕСР, яка має дати рекомендації щодо ефективного вирішення цього питання», — повідомив нардеп.

Голова Комітету відмовився називати конкретні строки вирішення цього питання. Але це буде зроблено таким чином, щоб українці, які проживають за кордоном та одержують доходи з джерел походження з території України, не сплачували подвійний податок.

«Суть механізму, який обговорюється зараз, полягає в тому, що зміни до угоди про уникнення подвійного оподаткування не вноситимуться на двосторонній основі, а вноситимуться уніфіковано, шляхом приєднання до певного міжнародного договору. Саме цю модель ми й очікуємо від ОЕСР» , - Наголосив він.

Водночас нардеп зазначив, що йдеться не лише про українських біженців, які мешкають на території Євросоюзу.

«Те, що це положення має стосуватися наших біженців, я вам це можу підтвердити. Те, що регулювання статусу біженців та їх оподаткування в Євросоюзі має бути в єдиному контексті, я теж можу підтвердити. Але хочу звернути увагу, що йдеться не лише про біженців, які перебувають на території Євросоюзу, але й про біженців, які перебувають на території інших країн-членів ОЕСР, і тому для нас такі важливі рекомендації ОЕСР, і тому нам такі важливі їх підходи для того, щоб це можна було б реалізувати для всіх наших громадян-біженців, а не лише для тих, які перебувають на території ЄС», — сказав Гетманцев.

Раніше Гетманцев повідомив про спільну роботу з Мінфіном над механізмом недопущення подвійного оподаткування українських біженців із залученням ОЕСР.

«Дуже важливо, щоб людей не змусили платити податки двічі за кордоном з доходів, отриманих з України. А саме такий механізм передбачається сьогодні угодами про уникнення подвійного оподаткування. Разом із Мінфіном ми працюємо над механізмом недопущення подвійного оподаткування. Залучили OECD (з англ. — ОЕСР. — Ред.). Своїх резидентів не віддамо, подвійне оподаткування неприпустиме», — написав він.

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