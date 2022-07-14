Гетманцев розповів, як працюватиме механізм із запобігання подвійному оподаткуванню українців за кордоном — Finance.ua
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Гетманцев розповів, як працюватиме механізм із запобігання подвійному оподаткуванню українців за кордоном

Казна та Політика
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Гетманцев розповів, як працюватиме механізм із запобігання подвійному оподаткуванню українців за кордоном
Гетманцев розповів, як працюватиме механізм із запобігання подвійному оподаткуванню українців за кордоном
Питання щодо неприпустимості подвійного оподаткування українців за кордоном вирішується Міністерством фінансів спільно з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Результат спільної роботи поширюватиметься не лише на країни-члени Європейського Союзу, а й на всі країни-члени ОЕСР, куди прибули українці внаслідок російської агресії.
Про це у коментарі UBR.ua повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Насправді цим займається Міністерство фінансів. Насамперед як орган, який уповноважений і до компетенції якого належить надання пропозицій щодо врегулювання цього питання. Наскільки я знаю, Міністерство фінансів займається цим уже два місяці та залучило до цього ОЕСР, яка має дати рекомендації щодо ефективного вирішення цього питання», — повідомив нардеп.
Голова Комітету відмовився називати конкретні строки вирішення цього питання. Але це буде зроблено таким чином, щоб українці, які проживають за кордоном та одержують доходи з джерел походження з території України, не сплачували подвійний податок.
«Суть механізму, який обговорюється зараз, полягає в тому, що зміни до угоди про уникнення подвійного оподаткування не вноситимуться на двосторонній основі, а вноситимуться уніфіковано, шляхом приєднання до певного міжнародного договору. Саме цю модель ми й очікуємо від ОЕСР» , - Наголосив він.
Водночас нардеп зазначив, що йдеться не лише про українських біженців, які мешкають на території Євросоюзу.
«Те, що це положення має стосуватися наших біженців, я вам це можу підтвердити. Те, що регулювання статусу біженців та їх оподаткування в Євросоюзі має бути в єдиному контексті, я теж можу підтвердити. Але хочу звернути увагу, що йдеться не лише про біженців, які перебувають на території Євросоюзу, але й про біженців, які перебувають на території інших країн-членів ОЕСР, і тому для нас такі важливі рекомендації ОЕСР, і тому нам такі важливі їх підходи для того, щоб це можна було б реалізувати для всіх наших громадян-біженців, а не лише для тих, які перебувають на території ЄС», — сказав Гетманцев.
Раніше Гетманцев повідомив про спільну роботу з Мінфіном над механізмом недопущення подвійного оподаткування українських біженців із залученням ОЕСР.
«Дуже важливо, щоб людей не змусили платити податки двічі за кордоном з доходів, отриманих з України. А саме такий механізм передбачається сьогодні угодами про уникнення подвійного оподаткування. Разом із Мінфіном ми працюємо над механізмом недопущення подвійного оподаткування. Залучили OECD (з англ. — ОЕСР. — Ред.). Своїх резидентів не віддамо, подвійне оподаткування неприпустиме», — написав він.
За матеріалами:
УБР
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