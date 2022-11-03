Гетманцев розповів, скільки Україна втрачає на митниці — Finance.ua
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Гетманцев розповів, скільки Україна втрачає на митниці

Казна та Політика
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Гетманцев розповів, скільки Україна втрачає на митниці
Гетманцев розповів, скільки Україна втрачає на митниці
Зміни у роботі державної митниці пролягають не через законодавчі зміни, а через організацію її керівництва та запровадження дисципліни.
Як розповів голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю Обозревателю, у його комітеті кілька місяців тому було прийнято рішення про незадовільний стан митниці, в якому вказувалося на необхідність ухвалення кадрових рішень, проте Кабмін до нього не прислухався.
«Якщо говорити про те, який потенціал бачу там, я думаю, що плюс 30% відрахувань можемо отримати на митниці, це десь 10-12 млрд. Дуже цікава статистика — ми стежимо за цим усім», — сказав він.
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Він зазначив, що у липні порівняно з червнем, коли діяли пільги на імпорт, ввезення деяких категорій товарів впало у 5 разів. За словами Гетманцева, це означає, що митниця недопрацьовує та щось ввозиться «учорну».
При цьому він переконаний, що на кордоні мають залишатися лише митники, а не купа представників правоохоронних органів. Це дозволить запровадити єдину відповідальну за все, що відбувається, особа.
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«Зміни на митниці лежать не в площині законодавчих змін. Все, що потрібно, ми вже прийняли. Вони лежать у площині діяльності керівництва цього органу. Необхідно збудувати дуже жорстку ієрархію, необхідно запровадити дисципліну.», — зазначив Гетманцев.
Він додав, що всі необхідні механізми, які б дозволили запровадити спільний транзит та пункти пропуску та огляду з Польщею, вже існують. Втім, на реалізацію цього потрібна воля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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