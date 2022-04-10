Гетманцев розповів про курс гривні та про податки для бізнесу після війни — Finance.ua

Гетманцев розповів про курс гривні та про податки для бізнесу після війни

Вчора 17:03 — Валюта

Фінансова система України є стабільною, і жодних передумов для знецінення гривні немає.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев.

«Фінансова система України є стабільною, жодних передумов для знецінення гривні немає. Ми втримали перші дні війни, дні панічних настроїв. А якщо говорити про золотовалютні резерви НБУ, то вони навіть зросли за період війни», — сказав Гетманцев.

Він зазначив, що офіційний курс гривні НБУ встановив на рівні 29,25 грн/дол., зафіксувавши його на період війни, і реальний курс не дуже відрізняється від офіційного.

«Реальний курс не дуже відрізняється від того, який був зафіксований Національним банком. І цим гривня відрізняється від рубля, у якого ситуація набагато гірша: якщо з усіма валютними обмеженням, які існують на валютній біржі в РФ, долар можна придбати по курсу, який не надто відрізняється від довоєнного, але якщо говорити про вільний обіг, то долар купують і по 200 рублів, і дорожче», — додав депутат.

Також він розповів, що преференції, надані бізнесу під час війни, не збережуться на тривалий час після її завершення.

«Ми сьогодні розробляємо план післявоєнного відродження України. Я не переконаний, що ті преференції, які сьогодні надані бізнесу, збережуться на якийсь тривалий час після завершення війни. Можливо, збережуться на надзвичайний стан, бо ми розуміємо, що із воєнного стану ми так у вільні відносини просто не вийдемо, потрібен буде перехідний період», — сказав Гетманцев.

Він зазначив, що існуюча система преференцій, яка дозволяє зокрема ввозити на митну територію України товари без сплати ПДВ, автомобілі без сплати акцизу та яка звільнила від будь-яких податків малий бізнес, є прийнятною ще для післявоєнного стану, коли треба буде відбудовувати державу.

«Але я хочу наголосити, що перерозподіл, тобто система оподаткування, повинна бути справедливою: податки повинні сплачувати всі, ми повинні повністю відмовитися від олігархічних пільг, які, на жаль, супроводжували всю історію новітньої України, ми повинні відмовитися від сприяння контрабанді, від будь-якого ухилення від оподаткування. Ми можемо обговорювати рівень оподаткування, але те, що податки мають сплачувати всі, це нормальні європейські вимоги», — наголосив депутат.

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