Гетманцев розповів, коли Україна скасує пільгову систему з податком у 2% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гетманцев розповів, коли Україна скасує пільгову систему з податком у 2%

Казна та Політика
222
Гетманцев розповів, коли Україна скасує пільгову систему з податком у 2%
Гетманцев розповів, коли Україна скасує пільгову систему з податком у 2%
Запроваджені навесні пільги, які дозволили найбільшим українським компаніям перейти на спрощену систему оподаткування зі ставкою 2% від обороту, ймовірно скасують з 1 липня 2023 року.
Про це голова фінансового комітету Данило Гетманцев розповів в інтервʼю українській редакції Forbes.
За його словами, відповідний законопроєкт має подати до парламенту Мінфін, вірогідно, це відбудеться вже наступного року.
Читайте також
«Система вже відіграла свою роль і була ефективною, але рішення приймалося тимчасово, коли ми передбачали, що війна буде нетривалою», — зазначив Гетманцев.
Він додав, що скасування пільгового оподаткування вже погодили на рівні Міністерства фінансів та Міжнародного валютного фонду.
Місце для вашої реклами
«Я погоджуюся з Мінфіном та МВФ що в країні не можуть одночасно існувати податок з обороту і податок на додану вартість», — додав голова фінансового комітету.
Він уточнив, що зараз на спрощеній системі працює понад 300 000 фізичних та юридичних осіб. За словами Гетманцева, за близько 8 місяців дії пільгового оподаткування бюджет недоотримав 7 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.