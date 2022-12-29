Гетманцев розповів, коли Україна скасує пільгову систему з податком у 2% — Finance.ua

Гетманцев розповів, коли Україна скасує пільгову систему з податком у 2%
Запроваджені навесні пільги, які дозволили найбільшим українським компаніям перейти на спрощену систему оподаткування зі ставкою 2% від обороту, ймовірно скасують з 1 липня 2023 року.
Про це голова фінансового комітету Данило Гетманцев розповів в інтервʼю українській редакції Forbes.
За його словами, відповідний законопроєкт має подати до парламенту Мінфін, вірогідно, це відбудеться вже наступного року.
«Система вже відіграла свою роль і була ефективною, але рішення приймалося тимчасово, коли ми передбачали, що війна буде нетривалою», — зазначив Гетманцев.
Він додав, що скасування пільгового оподаткування вже погодили на рівні Міністерства фінансів та Міжнародного валютного фонду.
«Я погоджуюся з Мінфіном та МВФ що в країні не можуть одночасно існувати податок з обороту і податок на додану вартість», — додав голова фінансового комітету.
Він уточнив, що зараз на спрощеній системі працює понад 300 000 фізичних та юридичних осіб. За словами Гетманцева, за близько 8 місяців дії пільгового оподаткування бюджет недоотримав 7 млрд грн.
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