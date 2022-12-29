Гетманцев розповів, коли Україна скасує пільгову систему з податком у 2% — Finance.ua

Гетманцев розповів, коли Україна скасує пільгову систему з податком у 2% Сьогодні 14:03 — Казна та Політика

Гетманцев розповів, коли Україна скасує пільгову систему з податком у 2%

Запроваджені навесні пільги, які дозволили найбільшим українським компаніям перейти на спрощену систему оподаткування зі ставкою 2% від обороту, ймовірно скасують з 1 липня 2023 року.

Про це голова фінансового комітету Данило Гетманцев розповів в інтервʼю українській редакції Forbes.

За його словами, відповідний законопроєкт має подати до парламенту Мінфін, вірогідно, це відбудеться вже наступного року.

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«Система вже відіграла свою роль і була ефективною, але рішення приймалося тимчасово, коли ми передбачали, що війна буде нетривалою», — зазначив Гетманцев.

Він додав, що скасування пільгового оподаткування вже погодили на рівні Міністерства фінансів та Міжнародного валютного фонду.

«Я погоджуюся з Мінфіном та МВФ що в країні не можуть одночасно існувати податок з обороту і податок на додану вартість», — додав голова фінансового комітету.

Він уточнив, що зараз на спрощеній системі працює понад 300 000 фізичних та юридичних осіб. За словами Гетманцева, за близько 8 місяців дії пільгового оподаткування бюджет недоотримав 7 млрд грн.

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