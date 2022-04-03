Гетманцев повідомив про вплив санкцій у сфері ІТ на банківський сектор рф — Finance.ua

Гетманцев повідомив про вплив санкцій у сфері ІТ на банківський сектор рф

Вчора 19:45 — Фондовий ринок

Гетманцев повідомив про вплив санкцій у сфері ІТ на банківський сектор рф

Голова Комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграм-каналі розповів про вплив санкцій у сфері ІТ на банківський сектор рф.

Припинення найбільшими іноземними вендорами (Microsoft, IBM, Oracle, SAP, Fortinet, ESET, Avast, Autodesk) роботи з рф позбавило російські банки належної підтримки роботи їх інформаційних систем:

неможливо отримати оновлення ПЗ або продовжити ліцензію для цілого ряду програмних продуктів;

неможливо здійснити своєчасну заміну обладнання тощо.

Зважаючи на це, найбільш критичними для банків у сфері ІТ є такі проблеми:

неможливість швидкого імпортозаміщення систем управління базами даних (всі критично важливі системи банків працюють або на Oracle, або на Microsoft SQL Server);

гострий дефіцит серверного та мережевого обладнання (інфраструктура банків росії на 90% побудована на рішеннях закордонних постачальників;

втрата доступу до повнофункціональних офісних пакетів (російські аналоги далекі від функціоналу MS Office);

залежність російських банків від іноземних систем віртуалізації (практично всі великі російські банки використовують рішення віртуалізації від великих американських компаній VMware та Citrix);

залежність від іноземних програмних середовищ та інструментів розробки, що використовуються російськими розробниками в інтересах російських банків;

обмеження доступу до мобільних платформ (мобільні додатки підсанкційних банків «ВТБ», «Промсвязьбанк», «Совомбанк», «ФК Открытие», «Новикомбанк» видалені з магазинів мобільних додатків App Store і Play Market).

«За оцінками експертів, повний перехід на російські альтернативи західному ПЗ та обладнанню в банківському секторі можливий за 3-5 років. Тому для росії єдиним можливим варіантом залишається використання нелегально отриманого неліцензійного ПЗ», — сказав Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.