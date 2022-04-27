Гетманцев повідомив, чи планують піднімати ціни на газ — Finance.ua

Гетманцев повідомив, чи планують піднімати ціни на газ

Вчора 08:00 — Казна та Політика

Уряд України слідом за збереженням для населення чинних тарифів на електроенергію має намір ухвалити рішення, що дозволяє постачальникам не піднімати тарифи на газ.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Щодо майбутнього у нас є чітке розуміння і рішення уряду про непідвищення цін на електрику, непідвищення цін на газ, фіксування цих цін, і цього ми дотримуватимемося», — сказав Гетманцев в ефірі каналу Україна 24.

При цьому він зазначив, що такі рішення спрямовані на недопущення зростання боргів за комунальні послуги.

Водночас, за його словами, щодо проблеми погашення вже наявних догів також належить ухвалити відповідні рішення.

Заборгованість населення. «Що стосується заборгованості населення, це складніша проблема. Є багато концепцій, як вирішити, але одну треба прийняти і реалізувати, якою б непопулярною вона не була», — зазначив він.

Як повідомлялося, уряд зберіг дію ПСО на ринку електроенергії по населенню до кінця жовтня 2022 року і, відповідно, тарифи у розмірі 1,44 грн/кВт-год для місячного обсягу споживання 250 кВт-год включно та 1,68 грн/кВт-ч понад цей показник.

Режим спеціальних зобов’язань на ринку газу для населення було скасовано влітку 2020 року. Водночас взимку 2021 року в умовах різкого зростання цін уряд тимчасово запровадив обмеження ціни газу для населення до 6,99 грн/куб. м, але з 1 квітня відмовився від нього.

Разом з тим з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року діють обов’язкові річні пропозиції постачальників для населення, які вони не мають права підвищувати протягом усього періоду, але можуть знижувати.

Справка Finance.ua:

До 1 травня 2022 року річна пропозиція, зокрема, НАК «Нафтогаз» для населення становить 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування), компанії «Є Енергія» Дмитра Фірташа та близько 20 постачальників, що працюють під брендом «Твій Газзбут», — 7,99 грн/куб. м (з ПДВ). За даними на лютий 2022 року, річні пропозиції кількох десятків постачальників, що працюють на ринку, варіювалися в межах від 7,7 грн/куб.м до 11,99 грн/куб. м.

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