Гетманцев подав заяву до правоохоронних органів на Кабмін — Finance.ua

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Гетманцев подав заяву до правоохоронних органів на Кабмін

Казна та Політика
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Гетманцев подав заяву до правоохоронних органів на Кабмін
Гетманцев подав заяву до правоохоронних органів на Кабмін
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся із заявою до правоохоронних органів на Кабінет міністрів.
Це випливає з допису Гетманцева у його телеграм-каналі.
«Звертаюся із заявою до правоохоронців», — зазначив глава фінкомітету Верховної Ради.
Він пояснив, що причиною стала затримка Кабінетом міністрів ухвалення підзаконних актів на виконання закону, покликаного ліквідувати схеми із заниження митної вартості експортних сировинних товарів.
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«Верховна Рада ще в лютому цього року ухвалила закон № 2957-ІХ, покликаний унеможливити схеми із заниження митної вартості сировинних товарів (наприклад, металобрухту, насіння соняшнику тощо), які експортуються з України, та зменшення розміру вивізного мита, яке підлягає сплаті… Водночас минуло вже сім місяців із дня введення закону в дію, а «віз і нині там», — написав він у телеграм-каналі.
Гетманцев уточнив, що за погодженням із Мінекономіки, відповідальним за ухвалення підзаконних актів, було визначено, що закон буде введено в дію тільки з першого числа другого місяця, наступного за місяцем набрання ним чинності, для того, щоб уряд встиг розробити відповідні підзаконні акти.
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«У кожної проблеми є прізвище. Тому хочу запитати у шановних чиновників, хто конкретно понесе кримінальну відповідальність за завдані збитки державі у війну і відшкодує їх?» — додав Гетманцев.
Нагадаємо, згідно з даними Держмитслужби, платежі до держбюджету в межах сплати вивізного мита за перше півріччя 2023 року становили 436,5 млн грн за загального експорту 19,4 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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