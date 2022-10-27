Гетманцев назвав кількість платників ПДВ в Україні — Finance.ua

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Гетманцев назвав кількість платників ПДВ в Україні

Казна та Політика
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Гетманцев назвав кількість платників ПДВ в Україні
Гетманцев назвав кількість платників ПДВ в Україні
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев прокоментував інформацію у ЗМІ, що кількість платників ПДВ в Україні нібито скоротилася до 80 тис.
Як він повідомив в Telegram-каналі, станом на 1 жовтня поточного року у реєстрі платників ПДВ зареєстровано 262 171 особу.
За вересень було подано 198 952 декларації, у січні — 236 647.
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«Тобто приблизно 37,6 тис. платників — це платники, які припинили діяльність або не звітують через війну, решта приблизно 26 тис. — були неактивні й в січні 2022-го», — зазначив нардеп.
Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду за підсумками роботи 17-20 жовтня у Відні з представниками України повідомила про завершення продуктивної дискусії та продовження найближчими тижнями роботи щодо обговорення нової програми. Офіційним органам рекомендують утримуватися від заходів, що скорочують податкові надходження, оскільки вони прагнуть привести витрати у відповідність з наявним фінансуванням

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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