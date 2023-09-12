Гетманцев каже, що втома західних партнерів може зашкодити швидкій відбудові України — Finance.ua

Гетманцев каже, що втома західних партнерів може зашкодити швидкій відбудові України Сьогодні 19:14 — Казна та Політика

Гетманцев каже, що втома західних партнерів може зашкодити швидкій відбудові України

Втома світу від довготривалої підтримки може зашкодити швидкій та ефективній повоєнній відбудові України.

Про це зазначив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) «Майбутнє вирішується в Україні».

«Ми дуже цінуємо фінансову підтримку наших партнерів з усього світу. Більше 100 мільярдів доларів військової допомоги, підтримки біженців, гуманітарної допомоги», — зазначив він.

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Депутат назвав природнім, що така довгострокова підтримка веде до втоми, а також зауважив, що «це може перетворитися на дуже велику помилку світу, якщо він дозволить цій втомі знищити наші плани».

Гетманцев наголосив, що для забезпечення ефективності відбудови України та її подальшої інтеграції в Європейський Союз потрібно збільшити адміністративну спроможність всіх служб і агентств, які беруть участь у відбудові. Окрім того, ці служби мають працювати згідно з європейськими принципами прозорості, а аудиторами там повинні бути міжнародні компанії.

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Водночас він наголосив на необхідності збільшення ролі парламенту в процесі відбудови та євроінтеграції, вказавши на необхідність швидкої імплементації майже 3000 законодавчих актів.

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Укрінформ За матеріалами:

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