Гетманцев анонсував на 2023 рік план повного переведення Держподатслужби на електронні рейки — Finance.ua
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Гетманцев анонсував на 2023 рік план повного переведення Держподатслужби на електронні рейки

Казна та Політика
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Детальний план повного переведення роботи Державної податкової служби на електронні рейки буде незабаром з підтримкою Мінцифри представлений для обговорення.
Про це повідомив голова профільного Комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
«Готуємо на 2023 рік великий план повного переведення податкової на електронні рейки», — написав він у телеграм-каналі.
Серед основних нововведень він назвав:
  • е-акциз-рух товару під спеціальним QR-кодом від виробника до постачальника;
  • оновлення СМКОР з урахуванням концентрації на ризикових операціях;
  • відшкодування ПДВ протягом тижня з моменту подання заявки.
«Е-аудит — коли платник, одним кліком подаючи декларацію, може перед поданням її перевірити через ПЗ податкової, встановити ризики та їх виправити, а ДПС після цього не може пред’явити жодних інших ризиків. Ніяких виїзних перевірок» — зазначив Гетманцев.
Він додав, що проєкт передбачає також передзаповнення податкової декларації за платників фізосіб, зокрема ФОП, податковою, «смарт-ФОП» або повне адміністрування податків за ФОП банком за його бажанням, оновлений колцентр, колбеки платникам, FAQ, контроль якості, оновлення UX електронного кабінету та інтерактивну навчальну базу для платників і податківців.
Як зазначив голова комітету, передбачається також значне розширення можливостей синхронізації електронного кабінету (API) зі сторонніми сервісами та банками і легалізація віртуальних активів / криптовалют.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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