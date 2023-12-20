Херсонським нафтотрейдерам оголошено підозру у співпраці з рф — Finance.ua

Херсонським нафтотрейдерам оголошено підозру у співпраці з рф Сьогодні 11:30 — Кримінал

Херсонським нафтотрейдерам оголошено підозру у співпраці з рф

Нафтотрейдери з Херсона отримали підозру, які під час окупації міста були «під дахом» фсб та заправляли російські танки.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

За даними слідства, директор і бухгалтер цієї фірми пішли на співпрацю з російською фсб ще на початку повномасштабного вторгнення. «Під дахом» російської спецслужби підприємці налагодили оптові поставки дизпалива та бензину з тимчасово захопленого Криму для потреб загарбників.

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Після переправлення пального з українського півострова до Херсона нафтотрейдери заправляли військову техніку окупантів, у тому числі російські танки та бронемашини, які воювали на південному фронті. Для цього використовували власну автозаправну станцію на території обласного центру.

У такий спосіб фігуранти поставили загарбникам понад 300 тонн пального на більше ніж 20 млн у гривневому еквіваленті.

Також колаборанти «перереєстрували» власну компанію за російським «законодавством» та відкрили рубльові рахунки в одному з московських банків.

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Крім того фігуранти чинили тиск на працівників підприємства, змушуючи їх отримувати російські паспорти. У разі відмови — погрожували звільненням та «відповідною заявою» до каральних органів рф.

Під час звільнення Херсона обоє зловмисників втекли разом з російськими окупантами на тимчасово захоплену частину регіону.

При обшуках на підприємстві виявлено комп’ютери, бухгалтерські документи та чорнові записи, які підтверджують злочини фігурантів.

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На підставі зібраних доказів їм заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки обидва фігуранти переховуються за межами підконтрольної Україні території, тривають комплексні заходи, щоб їх знайти і притягнути до відповідальності за злочини проти України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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