Херсонські енергетики отримали 37 трансформаторів для відновлення електропостачання після підриву греблі Каховської ГЕС — Finance.ua

Херсонські енергетики отримали 37 трансформаторів для відновлення електропостачання після підриву греблі Каховської ГЕС Сьогодні 10:20 — Енергетика

Херсонські енергетики отримали 37 трансформаторів для відновлення електропостачання після підриву греблі Каховської ГЕС

Херсонські енергетики отримали 37 трансформаторів для відновлення електропостачання після підриву греблі Каховської ГЕС. За координації Міненерго АТ «Херсонобленерго» отримало необхідне обладнання для ліквідації наслідків підтоплення у регіоні.

Зокрема, енергетики отримали 37 трансформаторів та 5 км сталеалюмінієвого проводу загальною вагою 36 тонн, наданих партнерами зі Швеції, Фінляндії та Нідерландів.

Надане обладнання дозволить прискорити відновлення електропостачання на постраждалій території. У Херсоні без світла через підтоплення залишаються понад 12 тисяч абонентів.

«Підривом дамби Каховської ГЕС ворог укотре продемонстрував, що в нього немає червоних ліній. Зупинити його можуть тільки консолідовані зусилля усього цивілізованого світу. Ми вдячні нашим партнерам за підтримку і за постійну допомогу — фінансову, політичну і, звісно, за надане обладнання, яке допомагає повертати світло у домівки українців», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, що у пік підтоплення у Херсоні та на деокупованій частині області через пошкодження трансформаторних підстанцій без світла залишалися понад 17 тис. споживачів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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