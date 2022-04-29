Henkel відновлює роботу заводів у Львові та Вишгороді — Finance.ua

Henkel відновлює роботу заводів у Львові та Вишгороді

Вчора 19:18 — Фондовий ринок

Компанія Henkel повідомила про відновлення роботи двох із чотирьох своїх українських заводів.

Як повідомляють у компанії, з дня початку російського вторгнення діяльність усіх українських заводів компанії була припинена для забезпечення безпеки працівників, яким Henkel повністю зберіг виплату зарплат.

Зараз уже відновив діяльність завод у Львівській області — там виробляють будівельні суміші бренду вів. Незабаром повернуться до роботи працівники заводу у Вишгороді на Київщині.

Робота решти двох заводів неможлива, оскільки вони розташовані на тимчасово окупованих російськими військами територіях України у Харківській та Херсонській областях.

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