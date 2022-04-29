Henkel відновлює роботу заводів у Львові та Вишгороді — Finance.ua

Компанія Henkel повідомила про відновлення роботи двох із чотирьох своїх українських заводів.
Як повідомляють у компанії, з дня початку російського вторгнення діяльність усіх українських заводів компанії була припинена для забезпечення безпеки працівників, яким Henkel повністю зберіг виплату зарплат.
Зараз уже відновив діяльність завод у Львівській області — там виробляють будівельні суміші бренду вів. Незабаром повернуться до роботи працівники заводу у Вишгороді на Київщині.
Робота решти двох заводів неможлива, оскільки вони розташовані на тимчасово окупованих російськими військами територіях України у Харківській та Херсонській областях.