Henkel планує остаточно піти з росії до кінця 2022 року — Finance.ua

Henkel планує остаточно піти з росії до кінця 2022 року Сьогодні 00:17 — Фондовий ринок

Henkel планує остаточно піти з росії до кінця 2022 року

Німецький хіміко-промисловий концерн Henkel планує остаточно піти з росії до кінця 2022 року, робота з виходу з російського бізнесу ще триває.

Про це заявив фінансовий директор Henkel Марко Свобода, пише «Комерсант».

"Звичайно, ми будемо виходити, ми все ще прагнемо закрити цей процес до кінця року. Не думаю, що це станеться раніше",- сказав Свобода на конференції для інвесторів.

За його словами, до російських активів компанії спостерігається великий інтерес.

Виробник косметики та побутової хімії Henkel заявив про припинення роботи в росії у квітні. У компанії говорили, що залишатимуть російський ринок плавно.

У росії Henkel має 11 заводів і 12 офісів. За даними «Комерсанта», активи компанії можуть передати російському менеджменту.

Henkel працював у росії з 1991 року, він виробляє продукцію під брендами Schwarzkopf, Syoss, Persil, Losk, «Дені», «Ласка», «Пемос», «Пемолюкс», Vernel та інші.

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