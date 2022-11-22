Генератори та ліхтарі: Японія оголосила про передачу Україні екстреної допомоги — Finance.ua
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Генератори та ліхтарі: Японія оголосила про передачу Україні екстреної допомоги

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Японія передасть Україні в рамках екстреної допомоги генератори та лампи на сонячних батареях. Йдеться про суму на понад 2,5 млн доларів.
Про це повідомляє прес-служба японського МЗС.
«22 листопада уряд Японії вирішив продовжити екстрену грантову допомогу в розмірі приблизно 2,57 млн доларів на підтримку підготовки до зими в електроенергетиці в Україні», — йдеться в повідомленні.
Вказано, що японська влада реалізовуватиме допомогу Україні через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, йдеться про надання Україні генераторів та сонячних ліхтарів.
«Масштабне знеструмлення сталося в різних областях України через руйнування значної частини об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок нападів росії. Поки в Україні зима стає холоднішою, а дні коротшають з кожним днем, допомога має важливе значення як підтримка зимового періоду для тих, хто не може користуватися опаленням та освітлювальним обладнанням через відключення», — пояснюють в МЗС.
Також японський уряд запевнив у продовженні підтримці та допомозі народу України спільно з міжнародною спільнотою, включаючи членів G7.
Раніше повідомлялось, що Японія допоможе Україні з відновленням енергетичної інфраструктури.
За матеріалами:
РБК-Україна
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