Генеральний директор криптобіржі не радить новачам інвестувати у крипту зараз — Finance.ua

Генеральний директор криптобіржі не радить новачам інвестувати у крипту зараз 16.11.2022, 00:01 — Фінтех і Картки

Генеральний директор криптобіржі не радить новачам інвестувати у крипту зараз

Глава криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао вважає, що складний період, який зараз переживає криптовалютний ринок — не час для інвестицій у цифрові активи, особливо для новачків. Під час сесії питань і відповідей у Twitter Чжао закликав недосвідчених інвесторів утриматися від вкладень, поки «не спаде турбулентність». Гендиректор Binance порадив вкладати лише ті кошти, які інвестор може дозволити собі втратити.

"Ви не повинні вкладати у криптовалюти гроші, які вам потрібні для життя наступного тижня чи місяця. Ви повинні використовувати зайві кошти, які вам не знадобляться протягом тривалого часу, можливо, кількох років.

Дуже складно передбачити, що трапиться на ринку, ми чекаємо на період високої волатильності. Тож якщо ви не дуже досвідчені, не надто впевнені в собі й не можете керувати такими ризиками, я рекомендував би почекати", — заявив Чжао.

Чанпен Чжао вважає, що з розвитком сфери DeFi централізовані біржі не будуть потрібні. Однак слід забезпечити прості та надійні рішення для самостійного зберігання активів, щоби переважна більшість звичайних людей могли ними користуватися.

Раніше генеральний директор Binance оголосив про створення нового фонду для відновлення криптовалютної індустрії, який допомагатиме проблемним компаніям. Як наголосив Чанпен Чжао, найбільша біржа допомагатиме дійсно важливим та чесним проектам, які опинились у скрутному становищі після нещодавнього краху криптовалютної біржі FTX.

noworries За матеріалами:

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