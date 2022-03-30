Гендиректор ДП "Антонов" відсторонений від виконання обов'язків, триває розслідування, — "Укроборонпром" — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Гендиректор ДП "Антонов" відсторонений від виконання обов'язків, триває розслідування, — "Укроборонпром"

Вчора 14:30Фондовий ринок
361
Гендиректор ДП "Антонов" відсторонений від виконання обов'язків, триває розслідування, — "Укроборонпром"Гендиректор ДП "Антонов" відсторонений від виконання обов'язків, триває розслідування, — "Укроборонпром"
Державний концерн «Укроборонпром» усунув Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора державного підприємства «Антонов».
Про це повідомляє пресслужба концерну.
Підставою для усунення називають службове розслідування, зокрема перевірки окремих фактів, оприлюднених у ЗМІ. Про які факти йдеться, «Укроборонпром» не уточнює.
Глава «Укроборонпрому» Юрій Гусєв направив відповідні звернення до правоохоронних органів.
Читайте також
Сам концерн запевнив, що сприяє СБУ у з’ясуванні обставин можливих порушень.
Сергія Бичкова було призначено на посаду генерального директора ДП «Антонов» у травні 2021 року. До цього з листопада 2020 року виконував обов’язки керівника компанії.
Нагадаємо, через обстріл російськими військами аеропорту «Антонов» у Гостомелі Київської області 27 лютого спалили літак Ан-225 «Мрія».
Після 5 лютого «Мрія» знаходилася в аеропорту Гостомелю та нікуди не вилітала. Водночас п’ять вантажних суден АН-124-100 «Руслан» були вивезені раніше, знаходяться за межами України і можуть брати участь у логістиці з доставки озброєння від західних партнерів.
Раніше один із пілотів звинуватив керівництво заводу «Антонов» у втраті літака. Він повідомив, що ще 26 січня була пропозиція про передислокацію всіх літаків до Лейпцигу через ймовірність нападу рф. Проте, за словами пілота, керівництво заводу не надало відповіді на цю пропозицію.
Як зазначили в «Укроборонпромі», відновлення літака коштуватиме понад 3 млрд доларів і вимагатиме понад 5 років.
АН-225 «Мрія» — найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова. Літак почав експлуатуватися у 1989 році та міг перевозити вантажі масою 150-200 тонн. У роки незалежності «Мрію» експлуатувало дочірнє підприємство ДП «Антонов» «Авіалінії Антонова».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Діло
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.