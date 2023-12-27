«Гелендваген» отримав нову яскраву версію для важкого бездоріжжя (фото) — Finance.ua

«Гелендваген» отримав нову яскраву версію для важкого бездоріжжя (фото) 27.12.2023, 01:30 — Технології&Авто

«Гелендваген» отримав нову яскраву версію для важкого бездоріжжя (фото), Фото: Delta4x4

У Mercedes-Benz G-Class з’явилася нова екстремальна модифікація. Позашляховику вирішили поліпшити і так непогану прохідність.

Про це повідомляється на сайті німецького ательє Delta4X4.

Саме ця компанія, що спеціалізується на позашляховій техніці, виконала тюнінг «Гелендвагена». Нову модифікацію позиціонують, як більш доступну альтернативу Mercedes-AMG G63 4×4², який коштує близько 300 000 євро.

Фото: Delta4x4

У цьому разі за основу також взяли Mercedes-AMG G63 з 585-сильним V8 твін-турбо. Йому збільшили кліренс на 60 мм (до 300 мм), встановили додатковий захист днища і величезні позашляхові шини розміром 345/55 R22.

На даху з’явилися багажник і додаткова оптика, а ззаду — запасне колесо. Підвіску автомобіля посилили. Водночас, позашляховик не отримав портальні мости від Mercedes-AMG G63 4×4².

З іншого боку, такий «Гелендеваген» набагато дешевший. Пакет доопрацювань оцінили в 40 000 євро, також можна купувати його елементи окремо.

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