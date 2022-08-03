Heineken оцінив російські активи на продаж у €475 млн. Компанія планує вийти з рф до кінця року — Finance.ua

Heineken оцінив російські активи на продаж у €475 млн. Компанія планує вийти з рф до кінця року Вчора 05:23 — Фондовий ринок

Heineken оцінив російські активи на продаж у €475 млн. Компанія планує вийти з рф до кінця року

Пивоварний концерн Heineken розраховує досягти угоди про продаж російських активів у другому півріччі 2022 року.

Про це йдеться у звітності компанії за другий квартал.

Концерн планує досягти угоди про продаж російських активів вже до кінця року.

Heineken забезпечує впорядковану передачу бізнесу новому власнику у повній відповідності до міжнародних та місцевих законів, наголошується у звіті. Компанія класифікує російські активи як виставлені на продаж і оцінила вартість активів на продаж в €475 млн.

Поточні та довгострокові зобовʼязання, повʼязані з активами на продаж, оцінили в €275 млн.

Довідка Finance.ua:

9 березня концерн Heineken повідомив, що припинить випуск пива в рф під своїм брендом. 28 березня компанія повідомила про рішення піти з російського ринку;

чистий прибуток Heineken в квітні-червні склав €1,27 млрд в порівнянні з €1,03 млрд, отриманими за аналогічний період минулого року.

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