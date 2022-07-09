«Газпрому" повернуть скандальну турбіну для «Північного потоку» — Reuters — Finance.ua
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«Газпрому" повернуть скандальну турбіну для «Північного потоку» — Reuters

Енергетика
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«Газпрому" повернуть скандальну турбіну для «Північного потоку» — Reuters
«Газпрому" повернуть скандальну турбіну для «Північного потоку» — Reuters
На п’ятому місяці повномасштабного військового вторгнення росії на територію України Канада домовилася з Німеччиною про повернення турбіни Siemens для «Північного потоку».
Про це повідомляє канадське видання The Globe and Mail.
Як повідомляє Reuters, турбіну відправлять із заводу в Монреалі до Німеччини, а вона передасть її «Газпрому». Це необхідно, щоб Канада не порушила свої санкції проти росії.
Як пише видання, Німеччина і Канада розуміють, що росія скоротила поставки газу не через технічні проблеми, тому хочуть позбавити її цієї відмовки.
Також наголошується, що Німеччина готова піти на такий крок, сподіваючись, що «Газпром» збільшить поставки.

Довідка Finance.ua:

  • 1 березня оператор «Північного потоку-2» збанкрутував у зв’язку з введеними західними санкціями щодо росії через її агресію проти України. Банкрутство підтвердили в уряді швейцарського кантону Цуг, де був зареєстрований Nord Stream 2 AG;
  • у березні 2022 року оператор ГТС України закликав Європу зменшити поставки газу через «Північний потік-1» для відповідного перерозподілу газових маршрутів і максимального завантаження української ГТС.
  • європейські оператори ГТС підтримали позицію України та погодилися сприяти посиленню енергетичної безпеки регіону.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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