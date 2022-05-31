«Газпром» зупиняє поставки газу в Нідерланди і Данію — Finance.ua

«Газпром» зупиняє поставки газу в Нідерланди і Данію
«Газпром» зупиняє постачання газу в Нідерланди і Данію.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
«Так виглядає шантаж з вимогою платити за газ у рублях. Раніше вже було зупинене постачання до Польщі, Болгарії, Фінляндії. Так кожна з цих країн пришвидшить диверсифікацію та виграє від того, що не піддалася на шантаж», — написав Єрмак.
Раніше президент рф володимир путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн». Якщо «недружні країни» відмовляться від цієї схеми оплати, вони перестануть отримувати газ попри чинні контракти, підписані раніше із російською стороною.