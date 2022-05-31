«Газпром» зупиняє поставки газу в Нідерланди і Данію — Finance.ua

«Газпром» зупиняє поставки газу в Нідерланди і Данію

Вчора 13:25 — Енергетика

«Газпром» зупиняє поставки газу в Нідерланди і Данію

«Газпром» зупиняє постачання газу в Нідерланди і Данію.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Так виглядає шантаж з вимогою платити за газ у рублях. Раніше вже було зупинене постачання до Польщі, Болгарії, Фінляндії. Так кожна з цих країн пришвидшить диверсифікацію та виграє від того, що не піддалася на шантаж», — написав Єрмак.

На його думку, ці приклади вкотре підтверджують, що росія використовує енергетику як зброю, а не для ведення чесного бізнесу.

Тим часом Польща достроково розриває угоду на постачання російського газу, яка була підписана у 1993 році і була чинна до кінця 2022 року.

Раніше президент рф володимир путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн». Якщо «недружні країни» відмовляться від цієї схеми оплати, вони перестануть отримувати газ попри чинні контракти, підписані раніше із російською стороною.

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