Газпром збільшив прокачування газу в Європу до максимуму за сім місяців — Finance.ua

Газпром збільшив прокачування газу в Європу до максимуму за сім місяців

Вчора 06:01 — Енергетика

У середньому на добу Газпром експортує близько 500 млн кубометрів газу. Більше у перерахунку на добу останнім часом концерн експортував лише у серпні 2021 року (516 млн кубометрів), повідомляє Інтерфакс

У січні 2022 року експорт становив у середньому 370 млн кубометрів на добу, у лютому зріс до 430 млн кубометрів на добу.

У самому Газпромі вважають, що причина — привабливість відбору газу за контрактами з російським монополістом порівняно з купівлями на спотовому ринку. Більшість контрактів Газпрому прив’язана до індексу «на місяць вуперед», значення якого в березні становить близько $930 за тисячу кубометрів. Це майже вдвічі нижче за котирування на спотовому ринку — $1750 (середнє значення контракту «на день вперед» на хабі TTF) з початку березня.

З 1 січня по 15 березня експорт російського газу до країн далекого зарубіжжя становив 30,7 млрд кубів — на 28,5% (12,2 млрд кубів) менше, ніж за той же період 2021 року.

Постачання відносно минулого року збільшилися у дев’ять європейських країн, зокрема до Італії — на 51,7%, Польщі — на 71,8%, Хорватії — на 110,9%, Греції — на 34,6%, Болгарії — на 24, 4%, а також до Туреччини — на 21,1%.

Також повідомляється, що в середу, 16 березня, Газпром знизив потужність прокачування через ГТС України з максимального рівня (109,5 млн. кубів) — на 13%, до 95 млн кубометрів на добу.

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