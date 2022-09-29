"Газпром" заплатив "Нафтогазу" за транзит у жовтні, попри погрози — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

"Газпром" заплатив "Нафтогазу" за транзит у жовтні, попри погрози

414
«Газпром» уже провів передплату за жовтневий транзит газу через Україну. За даними джерел РБК-Україна, російський монополіст заплатив «Нафтогазу» за весь місяць.
Хоча плата не завадить Москві під надуманим приводом припинити фізичні постачання будь-якої миті.
Днями «Газпром» заявив про можливе припинення оплати транзиту «Нафтогазу», якщо компанія не відмовиться від подання позову до арбітражу. Але у НАК вже відповіли, що плани міняти не збираються.
Поки що постачання природного газу до Європи точиться, як і до 27 вересня — через «Турецький потік» та через ГТС України.
Але навіть у разі припинення постачання через Україну Європа не сильно постраждає, оскільки вже нагромадила необхідні запаси газу. Залежність від російських поставок знижено з 40% до 10%.
Нагадаємо, раніше «Газпром» погрожував відмовитися оплачувати транзит, якщо «Нафтогаз» не відмовиться від подання позову до арбітражу. Проте голова НАК Юрій Вітренко заявив, що плани міняти не має наміру.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.