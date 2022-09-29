"Газпром" заплатив "Нафтогазу" за транзит у жовтні, попри погрози — Finance.ua

"Газпром" заплатив "Нафтогазу" за транзит у жовтні, попри погрози Вчора 15:33

«Газпром» уже провів передплату за жовтневий транзит газу через Україну. За даними джерел РБК-Україна, російський монополіст заплатив «Нафтогазу» за весь місяць.

Хоча плата не завадить Москві під надуманим приводом припинити фізичні постачання будь-якої миті.

Днями «Газпром» заявив про можливе припинення оплати транзиту «Нафтогазу», якщо компанія не відмовиться від подання позову до арбітражу. Але у НАК вже відповіли, що плани міняти не збираються.

Поки що постачання природного газу до Європи точиться, як і до 27 вересня — через «Турецький потік» та через ГТС України.

Але навіть у разі припинення постачання через Україну Європа не сильно постраждає, оскільки вже нагромадила необхідні запаси газу. Залежність від російських поставок знижено з 40% до 10%.

Нагадаємо, раніше «Газпром» погрожував відмовитися оплачувати транзит, якщо «Нафтогаз» не відмовиться від подання позову до арбітражу. Проте голова НАК Юрій Вітренко заявив, що плани міняти не має наміру.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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