«Газпром» відмовився від планів скоротити транзит через Україну — Finance.ua
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«Газпром» відмовився від планів скоротити транзит через Україну

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Російський газовий монополіст відмовився від планів припинити постачання газу до Молдови через Україну. Раніше «Газпром» заявляв про намір зробити це з 28 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.
«Прийнято рішення не знижувати подачу газу на ГВС „Суджа“ для транзиту до Молдови», — йдеться у повідомленні.
У «Газпромі» обґрунтували своє рішення тим, що «компанія „Молдовагаз“ усунула порушення щодо оплати „Газпрому“ поточних поставок російського газу в листопаді».
«Кошти за газ, що осів на території України, призначений для споживачів Молдови, в „Газпромі“ отримані», — заявили в російській компанії.
Нагадаємо, державна російська компанія «Газпром» у вівторок звинуватила Україну в «осіданні» газу, призначеного для Молдови, заявивши, що з 28 листопада вона може почати скорочувати постачання газу до Молдови, яке проходить через Україну.
За матеріалами:
РБК-Україна
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