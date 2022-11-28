«Газпром» відмовився від планів скоротити транзит через Україну — Finance.ua

«Газпром» відмовився від планів скоротити транзит через Україну Сьогодні 11:35

Російський газовий монополіст відмовився від планів припинити постачання газу до Молдови через Україну. Раніше «Газпром» заявляв про намір зробити це з 28 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії

«Прийнято рішення не знижувати подачу газу на ГВС „Суджа“ для транзиту до Молдови», — йдеться у повідомленні.

У «Газпромі» обґрунтували своє рішення тим, що «компанія „Молдовагаз“ усунула порушення щодо оплати „Газпрому“ поточних поставок російського газу в листопаді».

«Кошти за газ, що осів на території України, призначений для споживачів Молдови, в „Газпромі“ отримані», — заявили в російській компанії.

Нагадаємо, державна російська компанія «Газпром» у вівторок звинуватила Україну в «осіданні» газу, призначеного для Молдови , заявивши, що з 28 листопада вона може почати скорочувати постачання газу до Молдови, яке проходить через Україну.

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