«Газпром» скоротив на 50% постачання газу в Молдову, чекають енергокризи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Газпром» скоротив на 50% постачання газу в Молдову, чекають енергокризи

Енергетика
542
На листопад російський «Газпром» підтвердив постачання Молдові лише 5,7 млн кубометрів газу на добу, це становить 51% від узгодженого контрактом обсягу.
Про це 31 жовтня повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрей Спину у своєму Telegram.
Спину зазначив, що поставлений обсяг російського газу розподілять так: 3,4 млн кубометрів на день для правого берега і 2,3 млн кубометрів на день для лівого берега. Придністровський регіон отримає на 40% менше, ніж у жовтні, додав він.
Варто зазначити, газ використовується, зокрема, для виробництва електроенергії, основний виробник — Молдавська ДРЕС, розташована на території Придністров’я.
Спину зауважив, що зниження споживання електроенергії є надзвичайно важливим. «Просимо продовжувати національні заощадження. У нас є багато хороших прикладів, але я впевнений, що ще є місце для відповідальності», — звернувся він до громадян.
Спину підкреслив, що 1 листопада дефіцит електроенергії становитиме близько 4070 МВт/год.
Раніше Нацкомісія з надзвичайних ситуацій затвердила план скорочення споживання електроенергії у Молдові на час дефіциту. Серед іншого, він передбачає скорочення освітлення у приміщеннях на 30%, вимкнення декоративного освітлення, реклами, вимкнення ескалаторів у пікові години, зниження температури опалення у приміщенні.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.