«Газпром» припинив постачання газу «Північним потоком» через «плановий ремонт» — Finance.ua

«Газпром» припинив постачання газу «Північним потоком» через «плановий ремонт»
Російський «Газпром» повністю зупинив постачання газу в Європу газопроводом «Північний потік».
Про це компанія повідомила у своєму Telegram.
«Постачання по „Північному потоку“ повністю припинено, сьогодні розпочинаються планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті», — пояснив російський монополіст.
Нагадуємо:
Російський «Газпром» повідомив французьку енергокомпанію Engie про скорочення поставок газу з вівторка через «розбіжності в контрактах».
Поставки «Газпрому» для Engie вже суттєво скоротилися від початку повномасштабної війни рф проти України. Російська компанія послідовно скорочує поставки до низки країн Європи, зокрема — Німеччини, Італії, Франції та інших. Крім того, «Газпром» раніше повністю припинив поставки через відмову деяких країн сплачувати за блакитне паливо рублями.
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