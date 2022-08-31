«Газпром» припинив постачання газу «Північним потоком» через «плановий ремонт» — Finance.ua

«Газпром» припинив постачання газу «Північним потоком» через «плановий ремонт» Вчора 11:14

Російський «Газпром» повністю зупинив постачання газу в Європу газопроводом «Північний потік».

Про це компанія повідомила у своєму Telegram

«Постачання по „Північному потоку“ повністю припинено, сьогодні розпочинаються планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті», — пояснив російський монополіст.

Нагадуємо:

Російський «Газпром» повідомив французьку енергокомпанію Engie про скорочення поставок газу з вівторка через «розбіжності в контрактах».

Поставки «Газпрому» для Engie вже суттєво скоротилися від початку повномасштабної війни рф проти України. Російська компанія послідовно скорочує поставки до низки країн Європи, зокрема — Німеччини, Італії, Франції та інших. Крім того, «Газпром» раніше повністю припинив поставки через відмову деяких країн сплачувати за блакитне паливо рублями.

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Економічна Правда За матеріалами:

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