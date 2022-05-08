"Газпром" намагається переконати ЄС, що сплата газу рублями не порушить санкції — Finance.ua

"Газпром" намагається переконати ЄС, що сплата газу рублями не порушить санкції

Вчора 14:35 — Світ

«Газпром» надіслав листа своїм європейським клієнтам і намагається запевнити, що вони можуть платити за газ у рублях без порушення санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на таке звернення.

Такий крок може свідчити про те, що рф, попри публічний шантаж, намагається не опинитися у ситуації фактичного газового ембарго і втримати визначальні для економіки газові доходи.

Раніше Європейська комісія заявила, що оплата російського газу рублями порушить санкції. Через відмову платити за блакитне паливо у російській валюті Польща та Болгарія вже були відрізані від постачання, а терміни платежів для інших країн спливають пізніше у травні.

У листі, яке побачило Bloomberg, «Газпром» повідомив клієнтам, що новий наказ, опублікований Кремлем 4 травня, «роз’яснює процедуру» початкового указу про виплати в рублях. російський монополіст зазначає, що розпорядження забезпечує прозорість грошових потоків від іноземних покупців і виключає можливість залучення до розрахунків «третіх осіб».

Схоже, що така процедура виключає центральний банк, проти якого були накладені санкції. Проте наразі неясно, чи буде достатньо таких роз’яснень, аби переконати ЄС. Блок заявляє, що відкриття рахунку в рублях, чого вимагає Кремль, і взаємодія з центральним банком порушить санкції.

Раніше росія закликала компанії відкривати два рахунки — один в євро, а другий у рублях — і запевнила, що оплата не буде зарахована, поки не надійдуть рублі.

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